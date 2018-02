A Bari ritorna "Running Heart", la II edizione della corsa solidale per la sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari

Ritorna a Bari la Running Heart , la corsa solidale per la sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari presentata dall’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ) nell’ambito della 8^ campagna nazionale della Fondazione “Per il Tuo Cuore – HCF Onlus” sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e con la collaborazione tecnica della ASD BARI ROAD RUNNERS CLUB.

Presso il “Villaggio del Cuore” in Piazza Ferrarese, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 20 di sabato 17 febbraio, sarà possibile effettuare elettrocardiogrammi gratuiti con il rilascio della “Bancomheart”, una carta personale con codice segreto, per accedere al proprio elettrocardiogramma e ai propri dati clinici in qualsiasi momento e da qualsiasi computer, smartphone o tablet. Tali dati, acquisiti e custoditi in una cassaforte virtuale chiamata “Banca del Cuore”, saranno sempre visualizzabili in caso di necessità. Infatti il confronto con un elettrocardiogramma precedente, soprattutto nei casi di dubbia interpretazione, permette una diagnosi più precisa e potrebbe salvare la vita. A tal proposito, verranno allestite quattro unità mobili, di cui tre riservate allo screening di quanti si iscriveranno alla gara.



Sono stati ideati due percorsi:



PERCORSO da 9,30 km:

gara competitiva e non (potranno partecipare alla gara competitiva solo i tesserati Fidal assoluti, amatori e master, in regola con il tesseramento 2018 e gli enti di promozione sportiva, purché in regola con le disposizioni di legge relative alla certificazione medica)



PERCORSO da 3,5 km: per chi vuole lanciarsi in una corsetta leggera o una passeggiata per i vicoli del centro storico. Indossa le scarpe da running e partecipa a questo giorno di festa, il tuo contributo darà sprint al nostro progetto.

Biglietti: http://www.runningheartbari.it/gara/