La corsa del cuore, a Bari la quarta edizione di “Running Heart”

Bari è pronta per la quarta edizione della “Running Heart”, la manifestazione podistica ad alta finalità sociale: sostenere la prevenzione in ambito cardiologico. La corsa competitiva (e non) è in programma domenica 16 febbraio, a Bari, a partire dalle 10.

Novità di quest’anno è il consolidamento della partnership con Federfarma Bari che effettuerà nelle farmacie aderenti di Bari e provincia, dal 10 al 23 febbraio l’elettrocardiogramma gratuito agli iscritti, così da garantire una migliore efficacia dell'attività di screening.

Coinvolta nell’iniziativa anche la Medicina dello Sport e la Medicina Generale. Determinante il risvolto sociale della manifestazione che si apre il 15 febbraio con il “Villaggio del Cuore”: quattro postazioni dedicate alla prevenzione dove sarà possibile usufruire di elettrocardiogrammi gratuiti a cura dei medici dell’ANMCO Puglia, un workshop di BLS- D (Basic Life Support-Defibrillation) gratuito e controllo della glicemia. Sono invitati tutti coloro che lo desiderano, non soltanto gli sportivi che partecipano alle gare.

Ad ogni persona, sarà rilasciata la “Bancomheart”, una card personale per accedere al proprio elettrocardiogramma ed ai propri dati clinici in ogni momento e da qualsiasi computer, smartphone o tablet.

Tali dati, acquisiti e custoditi in una virtuale “Banca del Cuore”, saranno visualizzabili collegandosi al sito dedicato www.bancadelcuore.it. Il confronto con un elettrocardiogramma precedente, soprattutto nelle situazioni di dubbia interpretazione, permetterà una diagnosi più precisa e potrebbe salvare la vita.