Rutigliano, Cena in Piazza a Ferragosto con l' Auser APS: porta una persona anziana tra cibo, musica e divertimento!

Dopo il grande successo dell’appuntamento 2018, l’Auser APS è orgogliosa di presentare la 2^ edizione di “Cena in Piazza a Ferragosto”. Un momento di condivisione e gioia a Rutigliano per non dimenticarci delle risorse più preziose della nostra vita ovvero gli anziani. Regola fondamentale della cena è essere accompagnati da una persona anziana, in modo tale da rendere partecipe chiunque nel nostro momento di allegria e divertimento. La cena prevede la condivisione di cibo preparato in casa da ciascun partecipante, le vivande verranno poi messe in comune nella tavolata in modo da poter assaporare le leccornie provenienti da ogni cucina, il tutto nella fantastica cornice di Piazza Colamussi. La serata sarà animata dal complesso di musica popolare POPULARIA TANTUM (Pizzica, Tarantelle e Tammurriate) e dallo spettacolo clownistico di IAN e NUTELLA ( giochi, bolle di sapone e truccabimbi). È consigliabile la prenotazione ed il costo di partecipazione è di € 3. Attenzione: non gettare il biglietto di prenotazione!!! Al termine della serata, ci sarà una estrazione e si potrà portare a casa fantastici premi!!! “Cena in Piazza a Ferragosto” è un evento patrocinato dal Comune di Rutigliano con la partecipazione di Divella S.p.a. e Lions Club Conversano. Un ringraziamento speciale a Farmacia Mancini, Farmacia Le Ginestre, OM Calcestruzzi, Giuliano Pugliafruit, Elitè, Pirulli Mobili, Punto Luce, Ermes e De Bellis Gemma. Per info e prenotazioni contattare: e-mail: auser.rutigliano@libero.it Facebook: Auser APS Rutigliano Web: www.facebook.com/1183965718326615/posts/2532562180133622/?sfnsn=mo ore 20:00 ingresso con prenotazione Info. 331/6205385