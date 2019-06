La notte di San Giovanni a Rutigliano

Ci credi alla magia della notte di San Giovanni? L' Auser di Rutigliano ti aspetta domenica 23 giugno alle ore 20:00 in piazza Colamussi per vivere questa magica emozione tra karaoke, balli e buon cibo. Non mancare!!! Rutigliano Piazza Colamussi, 20 dalle 20:00 alle 23:00 info: 331/6205385 e-mail: auser.rutigliano@libero.it