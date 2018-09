Ruvo Coro Festival - Rassegna Internazionale - I edizione

Una programmazione che valorizza la tradizione musicale del coro mettendo in relazione realtà italiane con altre internazionali in uno scenario che esalta i beni culturali della nostra città. Una rete che da quest’anno si arricchisce con la preziosa presenza di Matera, Conversano, Trani, Altamura e Barletta.

Ruvo Coro Festival – Rassegna Internazionale, organizzata dall'Associazione Corale Polifonica "Michele Cantatore", racchiude tre progetti in programma da fine settembre a fine dicembre 2018: Voci di Pace - Canterò per sempre l’Amore del Signore IX edizione, La Voce delle Cattedrali e Concerto di Natale.



Comunità parrocchiali, scolastiche, realtà associative culturali si incontrano favorendo il dialogo sociale in un orizzonte musicale più ampio che valorizza Ruvo dal punto di vista culturale e turistico.



PROGRAMMA

VOCI DI PACE - CANTERò PER SEMPRE L'AMORE DEL SIGNORE IX ED.



VENERDì 28 SETTEMBRE

ore 20, Chiesa di San Domenico

Ludwig van Beethoven – Fidelio Ouverture op.72b

Johannes BRAHMS – Doppio concerto per violino, violoncello e orchestra



violino, Francesco D'Orazio

violoncello, Nicola Fiorino



Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, direttore Vito Clemente.



Wolfang Amadeus Mozart – Messa dell’Incoronazione” in DO K.317 per soli, coro e orchestra



soprano, Gabriella Costa

mezzosoprano, Loriana Castellano

tenore, Francesco Toma

baritono, Domenico Colaianni



Corale Polifonica "M.Cantatore" – Ruvo, maestro del coro Angelo Anselmi

Coro Incanto Armonico - Bari, maestro del coro Bepi Speranza

Alter Chorus – Molfetta, maestro del coro Antonio Allegretta

Coro Jubilate Conversano, maestro del coro Donato Totaro

Coro Harmonia - Bari, maestro del coro Sergio Lella



Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, direttore Vito Clemente



LUNEDì 1 OTTOBRE

ore 18:30, Pinacoteca Comunale di Arte Contemporanea

Accoglienza dei cori partecipanti al progetto Voci di Pace

Benvenuto della città presso la Pinacoteca Comunale di Arte Contemporanea (iniziativa aperta alla città in presenza

di autorità civili e religiose e dei rappresentanti della società civile e della scuola)



MARTEDì 2 OTTOBRE

ore 18:30, Pinacoteca Comunale di Arte Contemporanea

Parrocchia S. Michele Arcangelo

Prove aperte dei cori nelle diverse sale della Pinacoteca e in Chiesa con dimostrazioni musicali.

ore 20

Concerto - Voci di Pace

Qoto Ensemble e Padre Miled Taraby (Libano)

Coro della Polifonica Materana “P. Palestrina”, direttore Carmine Catenazzo

Madonna Kasan Ensemble del Patriarcato di Mosca



MERCOLEDì 3 OTTOBRE

Dal mattino, Liceo Scientifico O. Tedone - Ruvo

Enrico Fink con Ferrara Shalom Ensemble incontrano gli studenti sul tema “La pace e il dialogo delle religioni nel

Mediterraneo”

Dal mattino, Polo Liceale "T. Fiore e C. Sylos" - Terlizzi

Padre Miled Taraby incontra gli studenti sul tema “Minoranze religiose e pace nel Mediterraneo”.

I cori eseguiranno anche un breve programma musicale con spiegazioni su musica, contenuti, ritualità e tradizioni

collegate.

Dal mattino, Scuola “Gesmundo - Moro - Fiore” - Terlizzi

Enrico Fink con Ferrara Shalom Ensemble incontrano gli studenti per eseguire un breve programma musicale.

ore 20, Pinacoteca Comunale di Arte Contemporanea

Concerto - Voci di Pace

Enrico Fink con l' ensemble Radicanto, Ferrara Shalom Ensemble e Corale Polifonica "M.Cantatore"





LA VOCE DELLE CATTEDRALI



VENERDì 5 OTTOBRE

ore 20 - Cattedrale di Matera



SABATO 6 OTTOBRE

ore 20 - Cattedrale Ruvo Di Puglia

Coro Musicanova (Roma), direttore Fabrizio Barchi



GIOVEDì 11 OTTOBRE

ore 20 - Cattedrale di Trani



VENERDì 12 OTTOBRE

ore 20 - Cattedrale di Matera



SABATO 13 OTTOBRE

ore 20 - Cattedrale Ruvo Di Puglia

Coro Polifonico di Ruda (Udine), direttore Fabiana Noro



GIOVEDÌ 18 OTTOBRE

ore 20:00 Cattedrale di Barletta



VENERDì 19 OTTOBRE

ore 20 - Cattedrale di Altamura



SABATO 20 OTTOBRE

ore 20 - Cattedrale Ruvo Di Puglia

Coro Sinodale di Mosca (Russia), direttore Alexey Puzakov



VENERDì 26 OTTOBRE

ore 20 - Cattedrale Ruvo Di Puglia

Coro da Camera di Torino, direttore Dario Tabbia



SABATO 27 OTTOBRE

ore 20 - Cattedrale di Conversano



DOMENICA 28 OTTOBRE

ore 20 - Cattedrale Ruvo Di Puglia

Concerto Lirico-Sinfonico

Corale Polifonica "M.Cantatore", maestro del coro Angelo Anselmi

Corale “S.Lucia”, maestro del coro Vincenza Adorante

Corale Jubilate, maestro del coro Donato Totaro

Orchestra Sinfonica del Conservatorio “E. R. Duni” di Matera



CONCERTO DI NATALE



SABATO 22 DICEMBRE

ore 20:30 - Chiesa di San Domenico

Concerto di Natale - "Tre Tenori Ruvesi"

Concerto per soli, coro e orchestra

Un concerto che riunisce per la prima volta e secondo uno schema ormai consolidato tre importanti rappresentanti

del belcanto di Ruvo di Puglia:

Teo Ricciardella, Giovanni Mazzone, Nicola D. Cuocci.

Con la partecipazione della Corale Polifonica "M.Cantatore", maestro del coro Angelo Anselmi

direttore Rino Campanale



Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.