A Ruvo di Puglia la marcia diocesana per la pace

Quest’anno la marcia diocesana della Pace per la Diocesi di Molfetta, Ruvo, Terlizzi e Giovinazzo, si terrà in Ruvo di Puglia, domenica 26 gennaio guidati dal Vescovo della Diocesi S.E. Mons. Domenico Cornacchia e con lo straordinario intervento di don Tonio Dell’Olio.



Si rifletterà sul messaggio che il Papa ha lanciato il 1° gennaio, in occasione della 53a Giornata Mondiale della Pace: “La Pace come cammino di speranza dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”.



Messaggi che saranno declinati in chiave locale, secondo tre tematiche: migranti, dipendenze, riconversione del territorio in arca di Pace.



Di seguito il programma dell'evento:

ore 18.00 Raduno presso la Parrocchia S. Famiglia

- spunti dal messaggio del Papa per la giornata della Pace 2020

- visione video (storia accoglienza dei migranti in parrocchia, negli anni ’80 con don Tonino)

- posa pietra d’inciampo

- performance sul tema dell’immigrazione oggi (a cura dei ragazzi di Liceo O. Tedone di Ruvo di Puglia)

- testimonianza sulle problematiche delle dipendenze (a cura della Comunità C.A.S.A. di Ruvo di Puglia)



ore 19.00 Partenza marcia

- Canti (animazione a cura dei ragazzi della Parrocchia S. Lucia di Ruvo di Puglia)



ore 20.00 Arrivo alla Parrocchia di S. Domenico

- Coro alunni scuole elementari di Ruvo di Puglia

- Saluto Sindaco di Ruvo di Puglia - , Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco

- Video don Tonino

- Testimonianza sul parco dell’Alta Murgia

- Testimonianza di don Tonio dell’Olio, Presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi

- Preghiera finale presieduta dal Vescovo, S. E. Mons. Domenico Cornacchia

Tutta la comunità diocesana è invitata a partecipare.



L'evento sarà trasmesso in diretta Streaming su diocesimolfetta.it e Facebook @diocesimolfetta