A Ruvo di Puglia per il cinema all’aperto ''POSTKINO'' il film 'Se mi lasci ti cancello'

Mercoledì 7 Agosto ore 21.00, in Piazza Le Monache a Ruvo di Puglia, nell’ambito della rassegna estiva "Immaginari_scene d'estate 2019" curata dall’Assessorato alla Cultura, secondo appuntamento con “POSTKINO: oltre l’immaginazione”, Sarà proiettato il film SE MI LASCI TI CANCELLO Di Michel Gondry (USA 2004) - Film drammatico/Fantascienza, 1h 48m

Un bellissimo saggio sulle relazioni sentimentali, il funzionamento della memoria, l’immaginazione e la creatività surreale.

Posti a sedere, partecipazione libera.

La proiezione rientra nella rassegna di cinema all’aperto “POSTKINO: oltre l’immaginazione”, realizzata dall’Associazione Culturale Postkino all’interno di “Immaginari”, il programma culturale estivo curato dall’Assessorato alla cultura del Comune.

PostKino è un’associazione culturale specializzata nel portare il cinema e la videoarte fuori dalle sale di proiezione, offrendo agli spettatori un’esperienza immersiva e multisensoriale. Un cinema itinerante che offre la possibilità di rivivere alcune pellicole senza tempo in location suggestive invitando il pubblico a immergersi nella emozione della visione.

Prossimo film in cartellone, sabato 17 agosto, in Piazza Menotti Garibaldi, sempre alle ore 21.00, “Moonrise Kingdom” di Wes Anderson. Informazioni presso l’ufficio cultura comunale 0809507402/03 in orario uffici e presso l’InfoPoint 080 3628428/3615419.