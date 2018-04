Ryan M. Kelly premio Pulitzer nel fotogiornalismo 2018 inaugura la mostra World Press Photo di Bari

Sarà Ryan M. Kelly, premio Pulitzer 2018 per il fotogiornalismo, a inaugurare venerdì 27 aprile la mostra di Bari nello Spazio Murat in piazza del Ferrarese. All’inaugurazione interverranno Michele Emiliano, presidente Regione Puglia, Antonio Decaro, sindaco di Bari e Vito Cramarossa, organizzatore del World Press Photo Bari.

Il fotografo del Daily Progress, Ryan Kelly, è vincitore World Press Photo nella categoria spot news con la fotografia “Car Attack”, con la stessa ha vinto anche il Pulitzer nella categoria Breaking News Photography.

In esposizione a Bari ci sarà naturalmente anche la foto vincitrice del World Press Photo 2018: il giovane venezuelano José Victor Salazar Balza in fiamme durante una manifestazione di protesta contro il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Lo scatto di Ronaldo Schemidt, fotografo dell’agenzia Afp, ha vinto la 61 esima edizione del più rinomato premio fotogiornalistico. La mostra si tiene in 100 città in 45 paesi diversi.

Costo biglietti:

- Intero 5 euro

- Ridotto 4 euro (under 25 e over 65)

- Scuole 3,50 euro