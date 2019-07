Gianmarco Tognazzi, Massimiliano Bruno, Gaetano Amato ospiti della serata Finibus Terrae a Sammichele

Il Sa.Fi.Ter - Salento Finibus Terrae - Film Festival Internazionale Cortometraggio, dopo aver regalato emozioni e divertimento nella città di San Severo (Fg), ormai tappa fissa della manifestazione, si trasferisce nel cuore della Puglia, a Sammichele di Bari.

La cittadina barese entra per la prima volta nel circuito del Festival itinerante e piazza Castello diventerà un cinema all’aperto pronto ad accogliere film di qualità, ospiti eccezionali e sicuramente un pubblico attento e con la voglia di trascorrere delle ore in leggerezza.

E la prima serata non può che soddisfare chi vuole vedere un buon film, divertirsi ed interagire con gli ospiti: alle 21 in piazza Castello verrà proiettato “Non ci resta che il crimine” di Massimiliano Bruno.

Un cast eccezionale per una storia tutta da ridere: Tre amici stanchi un po’ della loro quotidianità e alla ricerca di un modo per sbarcare il lunario, iniziano un tour alla scoperta dei luoghi simbolo della banda della Magliana, gruppo criminale che ha terrorizzato Roma nei primi anni ’80. All’improvviso i tre protagonisti vengono catapultati proprio nel 1982 e si ritrovano a rivivere le vicende di quegli anni, dal successo ai Mondiali di calcio ai colpi realizzati dalla banda stessa.

A fine della proiezione il pubblico diventerà protagonista perché potrà interagire con gli ospiti presenti sul palco: Gianmarco Tognazzi, Massimiliano Bruno, Gaetano Amato.

È questa la magia del cinema che Romeo Conte, ideatore e direttore artistico del Festival, con l’organizzazione della sua Events Production, vuole portare nelle piazze delle città.

La particolarità del festival, oltre alla sua capacità di unire territori e persone, è nella proposta culturale, unica in Europa: si è scelto di rappresentare un genere che sembra di nicchia, quello del cortometraggio, ma che appassiona tutti, dai grandi registi e attori quanto ai principianti. E durante le serate si potranno vedere diversi progetti filmici divisi in quattro categorie: Diritti umani, Corto Italia, Mondo corto, Commedia in corto.

Ad ogni città ospitante è dedicata una categoria e ognuna concluderà la manifestazione con la premiazione dei corti migliori per le proprie sezioni. Gli appuntamenti sono a ingresso libero.

