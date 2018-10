Happy house and friends

Sabato 20 ottobre, una festa fra amici...gli amici di sempre, nel locale più storico di Bari per far festa con una consolle d’eccezione, con chi ha fatto la storia della discomusic pugliese: Enzo Veronese, Angelo Salomone, Dodo Dee e la voce di Donato Albrizio ci faranno ballare tutta la notte.

Formule di accesso:

Ingresso con consumazione € 10

Ingresso e apericena € 15

Ingresso e cena servita € 25

Per info e prenotazione: 348.8791734