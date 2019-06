"Summer night" sotto le stelle in riva al mare

Questo sabato, un appuntamento da non perdere, al Big Mamas di Giovinazzo, in collaborazione con gli amici, Boffola, Milella, Pascazio, vi faremo trascorrere una serata spensierata e ricca di divertimento, a bordo piscina, in riva al mare sotto il tetto stellato e la musica dei nostri dj: Enzo Di Giulio, Gianni De Tullio, Lilly.

- Apericena € 15 Piatto rustici + primo piatto + bevanda con divanetti privè gratuiti di appoggio (salvo prenotazione e disponibilità)

- Ingresso e drink € 10

OMAGGIO UOMO/DONNA ENTRO LE 23,30



Si accede in LISTA, Info e prenotazioni

12.03 - 3488791734