The third night all'autodromo club di Putignano

Sabato 1 febbraio, terzo appuntamento dedicato ai festeggiamenti per i 50 anni di attività dell’Autodromo Club di Putignano (Bari)

La serata sarà dedicata a Parigi, la città dell’amore. Per questo evento si rispolverereranno tutti i marchi "Autodromo” più rappresentativi e che hanno permesso, in questi 50 anni di attività, di affermare il nome della discoteca.



Dress code: chic & glamour



Ingresso SELEZIONATO esclusivamente in COPPIA Tavoli e non.



15€ con consumazione normale inclusa

17.5€ consum alcolica inclusa



PRIVÈ 250€ con 2 kit base e 10 pass incusi (OGNI 25€ di spesa 1 Pass aggiuntivo - Kit successivi 100€) oppure 2 Premium 300€ con 12 pass



Infoline: 3282677160



AUTODROMOCLUB.IT Via Noci, 62, 70017 Putignano