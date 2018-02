Masquerade Carnival party al Trappeto

Per la serata di Carnevale abbiamo preparato un party davvero imperdibile.

MASQUERADE - CARNIVAL PARTY

Preparatevi ad un salto nel caos, dove l'unica regola è uscire dagli schemi.... l'ambientazione e lo spirito carnevalesco daranno colore ad un party in cui la convivialità si condisce di colori e suoni.



E' d'obbligo presenziare, vieni a scoprire cosa è chi si nasconde dietro la maschera .

Premieremo la maschera più BELLA



Sabato 10 Febbraio 2018

TRAPPETO PRESENTA

Party Ufficiale di Carnevale - CARNIVAL MASQUERADE PARTY

2 sale & 2 generi musicali //



PISTA CENTRALE

(Commerciale /House)



Walter Cutler

Tonio bonerba

Tony Loco



GUEST DJ

Beatz to Play



VOCE

Leo Siciliano



PERCUSSION LIVE



Vito Tribuzio



SECOND FLOOR IPOGEO

(Italiana / happy)



Cisky

Paolo M.

Jaco



In voce:

#Deca

Luketto



AL TRAPPETO ARRIVARE PRIMA CONVIENE!!



INGRESSO OMAGGIO ENTRO L'00.30 per tutte le DONNE che contatteranno il 3282677160 comunicando il proprio nome e cognome!



I nominativi vanno comunicati entro le ore 18 di Sabato 10 Febbraio



PRENOTAZIONE TAVOLI PRIVÈ



per info Privè e ingressi 3282677160



Distillati e Champagne

Belvedere e Grey Goose

Magnum di Belvedere e Grey Goose



Cena open ore 21:30 // Closed 00:00

Prenotazioni cene 3282677160



Start Party 23.30



La serata è riservata ad un pubblico Selezionato.

Dress Code ELEGANTE e ALLA MODA.

Gradito abbigliamento in maschera

(non obbligatorio)



Contrada Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli (Italia)