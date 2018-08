"Hasta el amanecer reggaetton contro house music" al Trappeto lido di Capitolo

Una festa con un sapore tutto esotico! Un gruppo di animazione Reggaettòn sexy e super coinvolgente. Una fantastica serata in cui i nostri djs REGGAETON e HOUSE si sfideranno all'ultimo mix e voi sarete giudici supremi della contesa!



Djs: Morales - Bonerba

Voice: Malidea - Leo Siciliano



La formula super collaudata resta invariata:

- Dalle 21.00 Aperitivi e Cena - Il sabato #Prenota la tua #Cena al Trappeto Lido! Per prenotazioni chiama 3282677160

- Dalle 23.00 Dj set ed animazione

- Ingresso solo in lista / Cene e privé su prenotazione



Entro l'1.00 le #DONNE che si iscrivono alla lista accrediti nominale entrano #GRATIS inviando un messaggio oppure contattando il 3282677160



Per info e prenotazioni: 3282677160



TRAPPETO LIDO - Contrada CAPITOLO - MONOPOLI (BA)