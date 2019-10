Al Trappeto con Fatimah

Sabato 19 OTTOBRE 2019

Secondo Atto stagione invernale 2019 TRAPPETO



NEW-INAUGURAZIONE – RISTORANTE IL TRAPPETO

FATIMAH live show dinner



Carismatica e talentuosa artista americana nata nel New Jersey - USA, con la musica nel dna ed una grande passione per il gospel, esporta in Italia il suo amore per la “black music”.



I suoi live sono un mix di Soul, Blues, R’n’B & Acid Jazz. Predilige lo stile “Motown” ed i suoi grandi interpreti: Stevie Wonder, Marvin Gaye, e le grandi ugole jazz del passato come Etta James ed Ella Fitzgerald.



È possibile accedere al nostro ristorante a partire dalle 21.30.



A seguire d torna lo SHOW del TRAPPETO!



Questo sabato tornano a Trovarci gli amici di Hasta El Amanecer party per farvi Scatenare con il miglior party REGGAETON ° HIP HOP ° R'N'B ° della puglia !!



HASTA EL AMANECER TEAM: MOSKINO DJ - DANCERS: MARIKA E ROSSELLA



Con Titty Vitariello Voice



AL TRAPPETO ARRIVARE PRIMA CONVIENE!!



INGRESSO OMAGGIO DONNA SU LISTA NOMINALE le ORE 00.30 ! NOMI DA DARE TRAMITE WHATSAPP AL 3282677160 ENTRO LE 16.00 DI SABATO 19 OTTOBRE



Ingresso 15 euro con drink compreso in LISTA SICILIANO da comunicare all'ingresso

PRIVE’ : 250euro con 2 kit e 10 exit zona Consolle e Vetrata oppure 200euro con 2 kit e 8 exit in altre zone



per chi cena minima spesa privè 100 euro con un kit vodka



DJ resident TONY LOCO Tonio Bonerba FIVEP Marco Giuseppe Pentrelli



Percussion Live Vito Tribuzio



Voice Leo Siciliano



Info / Privè 3282677160



Il Trappeto

Contrada Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli (Italia)