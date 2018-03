Il WWF porta l'Oro della terra a Toritto

I

Partirà dall’Istituto Comprensivo Don Bosco A. Manzoni di Toritto la manifestazione organizzata dal WWF Alta Murgia Terre Peucete in occasione dell’Ora della Terra (Earth Hour in inglese), l’evento internazionale ideato e gestito dal WWF. L'obiettivo è di richiamare l'attenzione sulla necessità urgente di intervenire sui cambiamenti climatici in corso mediante un gesto semplice ma concreto: spegnere la luce per un'ora nel giorno stabilito. I cittadini, quindi, sono chiamati ad impegnarsi in prima persona ogni giorno per limitare lo spreco di energia elettrica la cui produzione causa l’immissione in atmosfera di grandi quantità di anidride carbonica.

Grazie alla collaborazione dell'Istituto scolastico Don Bosco A. Manzoni, della Proloco e Confartigianato di Toritto, delle associazioni Gensagri, La Pinna Fortunata e Emervol Bitritto, dei ragazzi del servizio civile e di un gruppo di genitori simpatizzanti WWF, sabato 24 marzo dalle ore 20.30 alle ore 21.30 ci sarà lo spegnimento dell’illuminazione scolastica e dei campanili del paese.

La manifestazione prevede attività rivolte prettamente ai giovani per sensibilizzarli alla tematica ambientale, in maniera gioiosa e costruttiva.

Infatti, nell’area parcheggio dell’Istituto comprensivo, dalle 18.30, si svolgeranno attività di face painting (i bambini saranno truccati con la faccia da panda) a cui seguirà alle ore 19.15 il discorso di presentazione dell’evento, la proiezione video ufficiale WWF Italia Earth Hour e un confronto con i ragazzi/bambini, giochi e letture a cura dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo e la preparazione allo spegnimento con un momento educativo sulla mobilità sostenibile. Dalle ore 20.00 tutti i cittadini di Bitritto e dei paesi limitrofi potranno raggiungere la scuola per vivere insieme ai ragazzi l’ora di buio, dalle 20.30 alle 21.30, con lo spegnimento della cattedrale San Nicola e di tutte le luci del comprensivo scolastico. Durante lo spegnimento verranno effettuati dei giochi: prove sensoriali, cruciverba e altro. Alle 21.30, riaccese le luci, ci sarà la votazione del miglior disegno del Contest “Un Futuro con le Energie Pulite”, a cura degli attivisti del WWF Alta Murgia Terre Peucete.

Anche a Corato l'amministrazione comunale spegnerà simbolicamente per un’ora Piazza Cesare Battisti, Palazzo di Città e Piazza Matteotti e altrettanto si farà a Gioia del Colle, che continua a dimostrare una grande sensibilità sulle tematiche ambientali.

Dalla prima edizione del 2007, che ha coinvolto la sola città di Sidney, la grande ola di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del Pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, Il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi simbolo, per manifestare insieme contro i cambiamenti climatici.



Sabato 24 marzo 2018

ore 18.30 attività ragazzi; ore 20.30–21.30 spegnimento luci; ore 21.30 premiazione Contest

Comprensorio scolastico Don Bosco A. Manzoni, area parcheggio – TORITTO





Info:wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com