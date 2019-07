Jamie lewis al Trappeto lido di Capitolo

Sabato 27 Luglio tornano i dj set d'autore con l'arrivo in console di uno degli “ambasciatori mondiali della musica house”.

Jamie Lewis, ormai icona della house music, è attualmente uno dei djs più richiesti al mondo ed è anche noto per essere chiamato dai personaggi internazionali a presenziare ai loro eventi nelle località più esclusive del jet set mondiale.



Djs: Tonio Bonerba - Beppe Dex - Roberto Castaldi

Voice: Malidea - Leo Siciliano



TRAPPETO LIDO CAPITOLO MONOPOLI:

- Dalle 21.30 cena su prenotazione con menù fisso

- Ingresso donna omaggio entro l'1.00

- ingresso in lista nominale (es. ROSSI x 10) da comunicare al 3282677160

- Da mezzanotte all'1.00 l'entrata è di 10€ (con consumazione)

- Dopo l'1.00 l'entrata è di 15€ (con consumazione)



#Food #LiveMusic #DjSet



Gli ospiti sulla lista avranno la priorità all’ingresso. La proprietà si riserva il diritto di limitare l'accesso al locale nel rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Dress code: Abbigliamento sportivo, cappellini, pantaloncini, infradito, tute e felpe non sono ammessi.



Per info e prenotazioni chiama il seguente numero: 3282677160



TRAPPETO LIDO

Contrada Capitolo

Monopoli

3282677160