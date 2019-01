L’ultimo appuntamento di Vivere insieme la magia del Natale, la serie di attività organizzata dal Municipio 2 di Bari e dalla Cooperativa Sociale Progetto Città per condividere la gioia, l’attesa, le emozioni e le tradizioni delle feste, è per sabato 5 gennaio 2019. Presso il Parco Don Tonino Bello dalle 9:30, infatti, si svolgeranno le attività ludiche e i laboratori creativi del Magico Natale Tour, seguito dallo spettacolo teatrale di giocoleria di Christian Lisco. La grande rassegna di eventi, organizzata dal Municipio 2 di Bari e portata in piazza dagli operatori della Cooperativa Sociale Progetto Città, ha avuto un grande successo, proponendo spettacoli, giochi, racconti, laboratori, visite guidate, teatro, concerti dedicati alle bambine, ai bambini e alle famiglie di Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale e Mungivacca. (Immagine https://www.facebook.com/clisco)