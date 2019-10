Movie_ment nel Teatro AncheCinema di Bari

Sabato 5 Ottobre



MOVIE_MENT Dancing - Movie -Show



Music By:

Fabrizio Maselli, Marco Ninni , Gaetano Gala B2B Beppe Dex

Voice: Leo Siciliano



Start h 23:30





TAVOLI

Palco 300€ con 2 kit premium e 10 pax

Pista 250€ con 2 kit base e 10 pax



ingresso in Lista LEO SICILIANO (da comunicare all'ingresso)

10€ entro le ore 01.00

15€ dopo le ore 01.00

Senza lista: 17€



Possibilità di riservare tavoli ( Palco 300€ con 2 kit premium e 10 pax oppure Pista 250€ con 2 kit base e 10 pax)



Infoline: 3282677160



L'accesso è consentito a gruppi misti previa selezione all'ingresso.



il Parcheggio "UNIVERSITA’" Gestipark è situato su pizza Cesare bartisti, consentirà di arrivare al locale in 2 minuti a piedi



Anche Cinema (ex Royal Cinema)

Corso Italia, 112, 70123 Bari