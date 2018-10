Classiq party al Palace cafè

Sabato 13 ottobre torna CLASSIQ, il format che nella scorsa stagione vi ha fatto ballare e divertire a Bari.

La location che vi ospiterà, infatti, sarà anche per quest'anno il PALACE CAFè, locale elegante al centro della "movida" cittadina.

Per quei pochi che non conoscono ancora il nostro evento, CLASSIQ è una rassegna mensile dedicata alla musica da club di alta qualità.

Ascolterete nuovi e vecchi trend della musica animatrice della nightlife mondiale, una selezione ritmica a cura di due figure molto importanti e rappresentative del djing presente sul nostro territorio:



CICCIO DB e TONIO BONERBA



La serata sarà inoltre aperta dalle percussioni live della bravissima LIVIANA FERRI.



Vi aspettiamo allora sabato 13 ottobre dalle 23.00.

Ingresso su lista invitati con consumazione obbligatoria.

Entro le 00.00 sarà possibile usufruire di un ingresso promo a costo ridotto.



SABATO 13 OTTOBRE AL PALACE CAFE' - Info. 3331383031

CLASSIQ - L'inaugurazione

c/o Palace Cafè

Corso Vittorio Emanuele, 151-155

70122 Bari (BA)