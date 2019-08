Il sabato degli Extra-Saldi nel Puglia Outlet Village

Gli sbalorditivi Extra-Saldi di Puglia Outlet Village arrivano di sabato. Il 3 agosto, nel giorno del concerto della coinvolgente Giusy Ferreri, i clienti della Land of Fashion di Molfetta potranno usufruire di ulteriori sconti del 20% sui prodotti già in saldo. Una promozione fantastica, che potrà essere sfruttata dai visitatori del Village sino alle 23, orario di chiusura eccezionale per questo sabato.

Sulle note della cantante palermitana Giusy Ferreri, si potranno quindi concludere affari incredibili grazie a questa sorprendente promozione “Extra-Sales”, dopo aver consultato l’elenco dei punti vendita aderenti all’iniziativa sul sito www.pugliaoutlet.it.