Al Teatro Van Westerhout i concerti di Mauro Sabbione, Alex Maguire, El Gabinete e Mattia Vlad Morleo

Giovedì 8 Novembre

MAURO SABBIONE

Diplomato al conservatorio di Genova, dove è nato, in pianoforte e composizione, polistrumentista, suona anche chitarra, fiati, percussioni, dotato di grande capacità di programmazione elettronica ed utilizza le più moderne tecnologie musicali. Dopo varie esperienze autoprodotte entra nel 1981 nei MATIA BAZAR gruppo pop, regalandogli un'anima raffinata ed informatica nel periodo postmoderno con tre album 1981/84 e scalando le classifiche discografiche di mezzo mondo. Da ricordare la partecipazione a Sanremo 1983 che vale il primo posto in classifica in molti paesi europei con l’album TANGO e l’indimenticabile Vacanze Romane. Nel 1995 invitato dal Ministero della Cultura di Cuba, realizza la colonna sonora del film documentario su Ernesto Che “GuevaraQuando” lavoravo alle radio private, Radio Liguria, Radio Genova International, Radio Zodiaco. “IL CHE: L'AMORE, LA POLITICA, LA RIVOLTA” in occasione del trentennale della scomparsa, premiato come miglior contributo musicale al "Che" dell'anno 96 a Cuba. Negli anni successivi arrivano anche il nuovo spettacolo di LEO BASSI, UTOPIA, devastante apologia sulle utopie del XX secolo, portato in tutto il mondo, e il Pianosolo tour dapprima dedicato al mondo della Resistenza e portato nei luoghi dove il libero pensiero è dominante.

Per Time Zones Mauro Sabbione presenta TANGO a BERLINO PARIGI LONDRA, PIANOSOLO per il 35°dei vinili dei MATIA BAZAR 1982/83. Non-melodramma per ambiente, un video-concerto unico per pianoforte, dedicato agli splendidi vinili cult dei MATIA BAZAR dell’era elettronica, TANGO e BERLINO PARIGI LONDRA, che il 21 gennaio 2018 hanno compiuto trentacinque anni. Un periodo progettuale clamoroso, attraverso tre dischi, quello che MAURO SABBIONE ha trascorso da protagonista in un uno dei gruppi storici della musica italiana, con brani famosi e conosciuti arrangiati con una tecnica straordinaria, accompagnati da immagini esclusive e originali. TANGO e BPL, vengono riproposti come una sonata di Chopin, senza i loro elettronici arrangiamenti e senza canto, come quadri d’autore, con le variazioni agogiche, dove coesistono l’andante moderato ‘I bambini di poi’ il largo ‘Scacco un po’ matto’ l’allegro ‘Elettrochoc’ il prestissimo ‘Il video sono io’ la valse ‘Valzer d’oriente’, ma anche le distopiche Fantasia, Astra e Zeta e naturalmente il maestoso ‘Vacanze romane’ suonati con l’accompagnamento in sincrono di un video dove scorrono immagini inedite ed aneddoti meravigliosi sull’epopea elettronica dei MATIA BAZAR anni 80, dei quali MAURO SABBIONE è stato indiscusso protagonista, sia come compositore che come musicista. Le immagini, straordinario repertorio dei migliori fotografi e videomaker dell’epoca, sono autentici reperti salvati e restaurati miracolosamente, visto che non esistevano ancora computer o videoregistratori. Gli oggetti presenti nei video, progettati dallo Studio Alchimia e dall’archistar mondiale del postmoderno Alessandro Mendini, fanno parte della storia del design italiano e sono esposti nei più importanti musei del mondo.