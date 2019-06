Sabrina Schiralli presenta il suo primo cd “Innamorata” al Teatro Bravò

Sabato 29 giugno al teatro Bravò di Bari sarà presentato dal vivo “Innamorata”, primo lavoro discografico di Sabrina Schiralli, talentuosa musicista e docente, che unisce la musica classica, ben radicata in lei grazie a lungo percorso di studi in Conservatorio, al pop, genere al quale si è avvicinata per passione e per il canto, per dar vita ad un lavoro raffinato che rappresenta un inno alla vita.

Cantante, musicista e pittrice, laureata in pianoforte e oboe al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, oltre ad essere una talentuosa concertista molto attiva in Italia e all’estero, è insegnante di musica nel pubblico e nel privato. Sebbene si sia avvicinata alla musica attraverso il canto, si è dedicata allo studio di questa disciplina solo dopo il percorso conservatoristico, seguendo lezioni private e partecipando a varie masterclass.

Il cd, autoprodotto, nel quale mette insieme la sua voce al suo talento musicale, è formato da dieci tracce, nove cover e un inedito, al quale hanno partecipato Claudio Gala per la batteria e Gennaro Di Gennaro per le chitarre. Riguardo alle prime, sono stati scelti standard della musica nazionale e internazionale, legati tra loro dalla tematica dell’amore, sentimento che da appunto il titolo al progetto. “Guarda che luna”, “Respiro”, “Mi sono innamorato di te”, “Besame mucho”, “Imagine”, “E la luna bussò”, “Estate”, “Va bene, va bene così” e “Via con me”, sono proposte da Sabrina Schiralli in una nuova veste “soft pop”, che sfocia su generi meno popolari. A completare la raccolta di tracce c’è “Torno qui”, inedito scritto da Sabrina Schiralli.

Teatro Bravò – Str. Privata Stoppelli, 18 - Bari

Infoline: 3274718998

Inizio concerto: 22:00