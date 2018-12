Riprendono a grande richiesta, il prossimo 16 dicembre gli incontri domenicali rivolti al grande pubblico, che vedono il confronto tra storici dell’arte e musicisti (cantanti e strumentisti) impegnati ad illustrare tematiche analoghe, i primi attraverso la proiezione di immagini artistiche opportunamente scelte e commentate, i secondi attraverso l’esecuzione di brani musicali.



Quattro gli appuntamenti incentrati sul tema del sacro e del profano presenti nelle arti e nella musica:

domenica 16 dicembre 2018 ore 10:15

Conversazione d’arte Il maestro degli Annunci ai Pastori (Giacomo Lanzilotta)

Concerto musicale Oratorio di Natale di Joh. J. Kapsberger (Ensemble Terra d’Otranto);



domenica 20 gennaio 2019 ore 10:15

Conversazione d’arte Edgardo Simone, artista dei due mondi (Massimo Guastella)

Concerto musicale Historie du Tango (duo Lucia Conte- Monica Terlizzi);



domenica 3 febbraio 2019 ore 10:15

Conversazione d’arte Santi taumaturghi nelle testimonianze artistiche pugliesi (Mariella Intini)

Concerto musicale Ogni male fore (quartetto acustico Faraualla);



domenica 17 febbraio 2019 ore 10:15

Conversazione d’arte La Mandolinata di Giuseppe Bonito (Giacomo Lanzilotta)

Concerto musicale Parientes (trio Peppe Servillo – Javier Girotto – Natalio Mangalavite)



Ingresso libero.



Bari, Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto”

ARTE E MUSICA XV edizione

16 dicembre 2018 – 17 febbraio 2019



"Sacro e profano in quattro appuntamenti di arte e musica"



Alla Pinacoteca metropolitana di Bari si può arrivare in treno (dalla stazione 10/15 minuti a piedi), in aereo (30 minuti per giungere in centro città col taxi o col terminal), pullmann provenienti da varie destinazioni. Diversi autobus cittadini si fermano dinanzi all’ex Palazzo della Provincia.

Se si giunge in auto, è consigliabile lasciare la vettura nel grande parcheggio comunale “Pane e Pomodoro”, ubicato nel tratto sud del Lungomare, e di lì prendere la navetta B, che si ferma all’altezza del Palazzo della Regione, distante pochi metri dal Palazzo dell’ex Provincia dove, al IV piano, ha sede la Pinacoteca. Il parcheggio per 24 h e la navetta costano € 1,00.