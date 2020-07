A Bari l'incontro 'Safe sunday: scopri HELBIZ in sicurezza

Domenica 19 Luglio, a partire dalle 17 e fino alle 21, in Via Argiro 24, si terrà l’evento Safe Sunday: Scopri Helbiz in sicurezza.

L’Evento, patrocinato dal Comune di Bari, è organizzato a cura di Helbiz, in collaborazione con Telepass, e verterà sulle regole di circolazione dei monopattini elettrici.

Il focus dell’incontro sarà sulla normativa vigente e sui comportamenti da tenere.

Parteciperanno anche la Polizia Locale di Bari e il Club Monopattini elettrici Bari - MEB

.