Saffronia,omaggio a Nina Simone a Palazzo Pesce

Sabato 22 febbraio 2020 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce va in scena “Saffronia. Omaggio alla musica di Nina Simone” con la voce di Cinzia Eramo e il pianoforte di Donatello D’Attoma.



Un concerto in Puglia per celebrare il genio musicale della grande sacerdotessa del soul attraverso i sogni, le visioni, le allucinazioni di una vita segnata dal bisogno di affermarsi come donna afro-americana, amante, musicista e, non ultimo, madre.



Saffronia è la donna che vuole consegnare tutta se stessa all’arte, è la creatura più fragile e pura che Nina Simone abbia raccontato nelle proprie canzoni. E rivive negli arrangiamenti originali di Cinzia Eramo, laurea in Filosofia all’Università di Bari, un viscerale interesse per le grandi voci americane che la porta a formarsi fra Italia, Francia e Germania fino a una laurea di II livello in Musica Jazz con massimo dei voti e lode, e una carriera fatta di collaborazioni prestigiose, di una continua ricerca di tecniche d’improvvisazione vocale e dell’insegnamento del Canto Jazz nei conservatori di Lecce, Monopoli, Como, Potenza e Bari, e di Donatello D’Attoma, diploma di Organo e composizione organistica al Conservatorio di Monopoli e laurea di II livello in Musicologia all’Università di Cremona, un lungo percorso di formazione jazz e una attività divisa fra ricerca musicale, revisione ed edizione critica di alcuni autografi del Novecento musicale italiano, insegnamento di Pianoforte jazz e un’intensa carriera concertistica con musicisti del calibro di Marco Tamburini, Bjorn Vidar Solli e Hikari Ichihara.



Un racconto in bilico fra le fragilità della donna e il coraggio dell’artista, in cui capolavori come “My baby just cares for me”, “Feeling good” e “I put a spell on you” riveleranno le abilità di una maga che incanta con le sfumature della voce.