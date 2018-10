A Gravina in Puglia la Sagra del Fungo Cardoncello e del Vino Novello

Torna IL CARDONCELLO NOVELLO, la Sagra del Fungo Cardoncello e del Vino Novello, giunta alla 7° edizione.

17 e 18 NOVEMBRE nel centro storico di GRAVINA IN PUGLIA, per vivere l'evento di gusto più amato della città!

Protagonista indiscusso sarà sua maestà il Cardoncello, re dei prodotti murgiani, ma ci saranno come di consueto visite guidate, mostre, laboratori, showcooking, degustazioni di prodotti tipici, musica popolare dal vivo e tanto altro...

Nelle stesse date anche una mostra d'antiquariato in zona fiera: "Gravina Antiquaria", partner della sagra del fungo.

Per informazioni 331 1964716 proloco.gravina@hotmail.it