A Binetto "La sagra delle castagne e del panino con la salsiccia"

Fervono i preparativi per l'evento autunnale binettese tanto atteso. Sabato 27 ottobre 2018, dalle ore 19:30, l'associazione "Binetto Passione Comune" animerà il centro storico, in occasione de "La sagra delle castagne e del panino con la salsiccia".

Protagonista della serata sarà "PASSIONCINA", la grande varola realizzata dagli abili soci artigiani che ci faranno gustare le insostituibili castagne di Melfi. L'ottimo vino primitivo accompagnerà i croccanti panini con salsiccia di vitello arrostita sulla storica brace. Animeranno la serata gli "ANIMA LATINA", tributo a Mina e Lucio Battisti, cover band di sei ragazzi baresi che ripropongono in una ricchissima scaletta di grandi successi e di alcune canzoni meno conosciute, la straordinaria carriera del cantautore di Poggio Bustone e dell'intramontabile Mina.

Più di due ore di concerto, sapendo già di non riuscire ad accontentare tutti ma nella speranza di lasciare il pubblico senza voce dopo aver cantato insieme a loro brani celeberrimi. Non mancheranno sorprese per i più piccini. Parteciperanno anche numerosi hobbisti.

I profumi e i sapori autunnali, le bellezze del borgo medievale e le intramontabili voci di Battisti e Mina vi aspettano.