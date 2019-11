A Bitritto la sesta edizione del raduno Motori e Sapori: esibizioni musicali e sagra delle castagne

Questo sabato, 16 novembre si terrà a Bitritto(BA) la 6˚ edizione del raduno “Motori e Sapori”. Per l'evento sarà allestita una suggestiva esposizione di auto e moto d'epoca, seguita nel pomeriggio da una visita guidata nel centro storico. Dalle ore 19:00 in poi, invece i partecipanti all'evento potranno anche degustare le caldarroste preparate durante la “Sagra delle castagne”, e ascoltare in sottofondo la musica di una esibizione musicale live.