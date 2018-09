La Sagra dell'Impanata, atmosfere e sapori di un tempo nella bellissima cornice del centro storico di Castellana Grotte

Il 22 e 23 settembre 2018 ritorna l'evento più atteso di fine estate, la Sagra dell'Impanata, atmosfere e sapori di un tempo, nella bellissima cornice del centro storico.

Organizzata dall'associazione Castellana Conviene - Confesercenti, con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte, di Grotte Srl di Castellana Grotte, della Città dell'Olio, della Regione Puglia-Assessorato Industria Turistica e Culturale per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali e della Città Metropolitana di Bari, di Pugliapromozione, dell'I.I.S.S. Consoli-Pinto e il riconoscimento della denominazione comunale di origine DE.CO del Comune di Castellana Grotte.



Protagonista sarà una delle eccellenze gastronomiche del territorio pugliese: l'Impanata .

Il piatto tipico compie quest'anno ben 35 anni dal suo primo riconoscimento ufficializzato in una Sagra ad essa dedicata nel lontano 23 Giugno 1984.



Castellana Conviene - Confesercenti, nell'intento di continuare la tradizione, ha come obiettivo quello di ritornare al passato e al vero senso di “sagra”, abbinando alla manifestazione quell'atmosfera di festa popolare con la promozione del territorio e delle sue tradizioni enogastronomiche, offrendo serate di gusto, tradizioni e buona musica.

Anche quest'anno la manifestazione si svolgerà come gli scorsi anni nel Borgo Antico, tra le vie di Largo San Leone Magno, Largo Bari e Largo della Curia Baronale con l’obiettivo di far apprezzare stradine, piazzette, odori e suoni caratteristici del nostro paese.



PROGRAMMA SABATO 22 SETTEMBRE 2018

A partire dalle ore 20:00



Largo San Leone Magno

La serata condotta con maestria dal Dr. Pino Recchia, si apre con il gruppo Majorettes Castellana Conviene in collaborazione con ASD Passìto Bailante di Castellana Grotte e le percussioni delle One Beat DrumLine di Triggiano.

Prosegue con la cerimonia del 35° anniversario della Sagra dell'Impanata con ospiti rappresentanti delle Autorità politiche e civili.

Momento clou della prima serata saranno le esibizioni dei coinvolgenti ballerini di pizzica e balli popolari che renderanno caratteristica la manifestazione, con i "I Pizzicareddi”.



Largo Bari

Tra le stradine del Borgo Antico alla scoperta di Momenti di vita contadina a cura di Giovanni Ivone, enogastronomia tipica e birrifici artigianali faranno da cuore pulsante della serata.

Ad impreziosire la serata i coinvolgenti ballerini di pizzica e balli popolari sulle note folkloristiche del gruppo conosciuto ed apprezzato i Sciamaballà.



Largo della Curia Baronale

Friubile sarà mostra fotografica L'Impanata da vedere di Pasquale Ladogana inserita nel programma di visite guidate della Proloco "Don Nicola Pellegrino", la passeggiata nel borgo antico alla scoperta delle edicole votive restaurate con Gianna Tieuli.

La riscoperta della Via dell’Olio a cura della Città dell'Olio farà da cornice perfetta alla manifestazione.

A deliziare la serata musiche e balli del gruppo locale Meridia Ensemble.





PROGRAMMA DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018

Ore 10:30



Largo della Curia Baronale

Alla scoperta dei palazzi storici della città con Architetto Antonio Pace a cura della Proloco "San Nicola Pellegrino".



A partire dalle ore 20:00



Largo San Leone Magno

La serata inizierà con un dibattito storico-culturale sulla Sagra dell'Impanata, a moderare il Dr. Pino Recchia. Ospiti Autorità politiche e civili, locali, provinciali e regionali.

L'enogastronomia tipica farà da padrona tra le stradine del Borgo Antico alla scoperta di Momenti di vita contadina a cura di Giovanni Ivone.

Momento clou della serata saranno le musiche e le esibizioni coinvolgenti di ballerini di pizzica e balli popolari i Sciamaballà.



Largo Bari

Ci delizieranno la enogastronomia tipica e birrifici artigianali.

Ad impreziosire la serata le musiche e balli popolari del gruppo conosciuto ed apprezzato i I Pizzicareddi.

.

Largo della Curia Baronale

La mostra fotografica L'Impanata da vedere di Pasquale Ladogana, inserita nel programma di visite guidate della Proloco "Don Nicola Pellegrino", e i sapori della Via dell’Olio a cura della Città dell'Olio.

A deliziare la serata musiche e balli del gruppo locale Meridia Ensemble.



E per i più piccini durante le due serate è previsto lo spettacolo itinerante, con il susseguirsi di gang e situazioni divertenti in movimento tra la folla, a cura del BonBon Clown.

Numeri di giocoleria che permetteranno ai più piccini di volare e ai grandi di tornare piccini.