Decima edizione della Sagra del Fiorone a Giovinazzo

Sabato 15 giugno 2019, a partire dalle ore 19, si svolgerà la decima edizione della Sagra del Fiorone!

Vi aspettiamo per promuovere una coltura tipica locale e per gustare una vera e propria prelibatezza in tutte le sue varianti, dal dolce al salato.

Vi invitiamo a conoscere e ad apprezzare il fiorone quale prodotto tipico delle nostre terre e a partecipare in massa alla nostra sagra popolare per trascorrere in modo diverso un sabato sera d'inizio estate, tra cibo, musica e divertimento.



Evento organizzato dalla Pro Loco Giovinazzo con il patrocinio del Comune di Giovinazzo e la collaborazione del Comitato Feste Giovinazzo e dell'Inter Club Giovinazzo.