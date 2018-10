A Molfetta la Sagra delle frittelle e delle caldarroste

Sabato 3 Novembre 2018 ritorna la SAGRA DELLE FRITTELLE E DELLE CALDARROSTE

In questa edizione nella preparazione delle frittelle interverranno anche alcuni componenti dell'A.M.I.R.A. (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi)



Frittelle (anche per celiaci) e caldarroste ma non solo...



La serata infatti sarà animata dalla FIDAS BAND, ed è prevista anche una piccola animazione per bambini.