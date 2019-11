A Ruvo l'Sagra del Cardoncello e visita guidata nella città sotterranea'

ll nuovo format “Cardoncello on the road” mira a far conoscere cinque località (Poggiorsini, Minervino Murge, Spinazzola, Ruvo di Puglia, Gravina in Puglia) grazie allo spettacolo, alla musica e naturalmente alla possibilità di assaporare il frutto per eccellenza del territorio murgiano.

Grazie all’impegno profuso da ogni Pro Loco sarà organizzato un programma ricco e vario, che potrà dare modo a tutti, adulti, bambini, giovani e meno giovani, di trascorrere ore e giornate piacevoli alla scoperta o alla riscoperta dei luoghi.

Ogni weekend un grande evento.



Di seguito tutti gli appuntamenti di Cardoncello on the road 2019:



20 Ottobre 2019 POGGIORSINI



26 e 27 Ottobre 2019 MINERVINO MURGE



2 e 3 Novembre 2019 SPINAZZOLA



9 e 10 Novembre 2019 RUVO DI PUGLIA



16 e 17 Novembre 2019 GRAVINA IN PUGLIA

Domenica 10 novembre nell'ambito della XV edizione della Sagra del Fungo Cardoncello, la Pro Loco UNPLI Ruvo di Puglia promuove la visita guidata dal tema: “Ruvo di Puglia sotterranea: una città segreta nel sottosuolo”.

Il percorso prevede la visita guidata presso l’ipogeo dell'ex Convento dei PP. Domenicani e il succorpo della Chiesa del Purgatorio.

Questi ambienti ipogeici rappresentano luoghi unici, dove riscoprire le bellezze nascoste della città.

Il tour partirà alle ore 17:00. Il punto di ritrovo è fissato un quarto d'ora prima presso l'Info Point sito in Via Vittorio Veneto, 44.

Per partecipare è necessario prenotarsi.

0803628428 - 0803615419

prolocoruvodipuglia@libero.it

Lunedì-venerdì 10:00-12:00; 18:00-20:00

Sabato e domenica 10:00-12:00