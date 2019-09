Appuntamento con la 20^ Edizione della Sagra del Fungo di Noci

Giunta alla sua 20° edizione, anche quest’anno la sagra non è solo un evento food, ma ha in programma eventi di carattere culturale e

sociale.

Cornice suggestiva sarà la storica piazza Garibaldi di Noci, ma quest’anno la manifestazione vedrà coinvolto parte del centro storico caratterizzato dalle tipiche “gnostre” nocesi.



L’edizione 2019 si prefigge ancora una volta lo scopo di fare rete, ovvero creare sempre più sinergie di forze attraverso la cooperazione tra istituzioni pubbliche e aziende private.

Inoltre, viste le finalità di valorizzazione finanche turistica del borgo murgiano, punta a coinvolgere operatori dell’accoglienza turistica

(associazioni di ristoratori, strutture ricettive, info-point, ecc).



Il tema di questa 20 ° edizione sarà il benessere e il fungo. Il pay off è “Quando il fungo fa bene”.A tal proposito saranno coinvolti nutrizionisti e medici qualificati sui temi di una corretta alimentazione.