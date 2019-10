A Putignano torna la 'Sagra del Fungo e dei sapori di bosco': gastronomia, musica e intrattenimento per tutti

Con l’arrivo dell’autunno torna puntuale, a Putignano, la Sagra del Fungo e dei Sapori di Bosco. L’evento giunto alla 24aedizione e in programma questo weekend, sabato 19 e domenica 20 ottobre, sarà l’occasione per conoscere e apprezzare i prodotti agroalimentari tipici del territorio e valorizzare il patrimonio monumentale del paese.



La Sagra, organizzata dall’Associazione Putignanese Funghi e dall’associazione Cercatori di Funghi, con la collaborazione del Comune di Putignano – Assessorato alla Cultura e il Patrocinio dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Puglia, si avvale quest’anno del supporto del GAL Terre dei Trulli e di Barsento e del Presidio Slow Food – Comunità della Farinella di Putignano. «Una sinergia che rafforza la valenza dell’evento – dichiara l’Assessora alla Cultura Rossana Delfine – affinché sia sempre più un attrattore che favorisca, incentivi e destagionalizzi il turismo legato all’enogastronomia e al patrimonio artistico-culturale di Putignano, anche in un periodo non particolarmente interessato dallo stesso».



Ricco il programma della due giorni tra stand dedicati ai prodotti della tradizione gastronomica locale, eventi musicali e momenti di intrattenimento per bambini che si affiancheranno agli appuntamenti curati dall’Assessorato alla Cultura: la presenza dell’info-point del GAL Terre dei Trulli e di Barsento per informare sulle opportunità offerte dalla Strategia di Sviluppo Locale e del Presidio Slow Food – Comunità della Farinella di Putignano, l’apertura e la possibilità di visitare a tariffa ridotta il Museo Civico Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro, l’apertura straordinaria della chiesa di San Pietro con possibilità di visita guidata gratuita.





IL PROGRAMMA



Sabato 19 e domenica 20



Ore 18:00 e ore 21:00, Museo Civico “Romanazzi Carducci” – piazza Plebiscito

Visite guidate del Museo Civicoa tariffa ridotta di 3,00€ adulti



Dalle ore 18:30 alle 21:00, Museo Civico “Romanazzi Carducci” – piazza Plebiscito

- Info-point del GAL Terre dei Trulli e di Barsento: avvisi pubblici, bandi e informazioni sulle opportunità offerte dalla Strategia di Sviluppo Locale

- Banchetto informativo del Presidio Slow Food – Comunità della Farinella di Putignano



Dalle ore 19:00 alle ore 21:00, Museo Civico “Romanazzi Carducci” – piazza Plebiscito

Fuoritalenti si raccontano: gli antichi mestieri raccontati dagli artigiani locali



Ore 19:30, Corso Umberto I angolo p.zza XX Settembre, p.zza A. Moro, Estramurale a Mezzogiorno, Corso Garibaldi, p.zza Plebiscito

Apertura stand gastronomici e vendita funghi



Ore 20:00, p.za Plebiscito

Visita guidata della Chiesa di San Pietro



Sabato 19



Ore 21:30, p.zza Aldo Moro

“La Zanzarita” – Tributo alla Grande Orchestra Italiana di Renzo Arbore



Ore 21:00, p.zza Plebiscito

“Acusticamente Rock” – Pop, dance, rock italiano e internazionale



Domenica 20



Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 21:00 – p.zza A. Moro, p.zza XX Settembre e p.zza Plebiscito

Animazione per bambini– Giostra gonfiabile, teatrino marionette, baby dance, spettacoli di magia comica, spettacoli di bolle di sapone giganti, carretto pop corn e zucchero filato



Ore 21:00, p.zza A. Moro

“G-Family” – Tributo alla musica italiana e internazionale anni ’70-‘80



Ore 21:00, p.zza Plebiscito

“Storie del vecchio sud” – Pizzica, taranta e tammurriata

