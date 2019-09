Sagra Delle Olive a Sannicandro di Bari

Si rinnova l’appuntamento del secondo week-end di ottobre a Sannicandro di Bari con la 33esima Sagra delle Olive dal 11 al 13 ottobre 2019, con le olive dolci di questo areale e con la sua indiscussa regina: l’Oliva Termite.

Tra i prodotti da tavola (o mensa) più pregiati dell’olivicoltura pugliese, è riconoscibile per la caratteristica forma tondeggiante e le particolari proprietà organolettiche, quali il sapore, la fragranza, la sua polpa consistente e il suo colore da verde a violaceo nero.

L’Oliva Termite si raccoglie manualmente, non ancora matura, e va avviata entro 48 ore alla lavorazione in salamoia e alla conservazione con sale, aceto, olio extra vergine di oliva, spezie, erbe ed estratti naturali.

Essa risulta dolce al palato se consumata al naturale, mentre si esalta in un retrogusto leggermente amarognolo se conservata in salamoia. Ideale per accompagnare gli aperitivi, il suo utilizzo è ideale in cucina nella preparazione di focacce, panzerotti, condimenti per primi piatti e secondi a base di pesce.