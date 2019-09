Prima Sagra del Pane di Altamura DOP e Lenticchia di Altamura IGP

Grande Evento previsto per la metà del mese di Settembre.

La manifestazione ha lo scopo di valorizzare e tutelare il “Pane di Altamura D.O.P." e la “Lenticchia di Altamura I.G.P.”

L’iniziativa si svolgerà all'interno del giardino dell’ex Monastero del Soccorso. Rappresenterà un percorso del gusto e sarà accompagnato da spettacoli, eventi e convegni.



Ricchissimo, il programma previsto.



Pane di Altamura D.O.P. e Lenticchia di Altamura I.G.P.



Entrambi caratteristici del territorio altamurano, saranno i protagonisti della sagra che permetterà di riscoprire una parte fondamentale del nostro patrimonio culturale e culinario, che è alla base della dieta mediterranea. Da un lato il Pane di Altamura D.O.P., alimento simbolo della tradizione agro-pastorale della città di Altamura, riconosciuto in tutto il mondo e che fonda le sue radici in tempi antichissimi e dall'altro la Lenticchia di Altamura I.G.P., da semplice prodotto dell’economia familiare, anch'esso antichissimo, ha iniziato un percorso di diffusione nei più importanti mercati locali, nazionali e internazionali. Si sta affermando come eccellenza del territorio pugliese e lucano rappresentando storia e autenticità.