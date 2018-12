33^ Sagra della Pettola di Rutigliano: Gastronomia, Musica, Babbo Natale e Visite guidate

A cura della Pro Loco Rutigliano e dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo si svolgerà Sabato 15 e Domenica 16 Dicembre, la 33^ Sagra della Pettola di Rutigliano, tra gli appuntamenti dicembrini più attesi in Puglia.

L’evento esalta i sapori più genuini della tradizione gastronomica natalizia di Rutigliano, ad iniziare dalle “pettole” che i turisti potranno gustare dopo aver ammirato la loro preparazione negli stand della Pro Loco.

Dalle ore 18 in poi, in via Leopoldo Tarantini, si potranno gustare le calde e fragranti «pettole», pallottole di pasta lievitata molto morbida, fritte nell’olio bollente, autentiche prelibatezze della tradizione natalizia rutiglianese, ottenute da un semplice impasto di farina e acqua.

La Sagra della Pettola sarà arricchita da concerti di musica popolare: Sabato 15 Dicembre si esibiranno i Taranta Fil, mentre Domenica 16 Dicembre toccherà al gruppo Storie del Vecchio Sud.

E ancora: stand espositivi, artisti di strada e animazioni varie. Durante la Sagra della Pettola saranno effettuate visite guidate gratuite (solo su prenotazione) ai musei e ai monumenti della città (info: 320.9041603).

In questo weekend arriverà anche Babbo Natale che installerà il suo quartiere generale nel chiostro di Palazzo San Domenico, tra musica, laboratori, pop corn e zucchero filato, invitato da Linfattiva, la rete la rete di associazioni rutiglianesi formata da gruppo Phoenix, Gocce di Luna, Archeoclub d’Italia, Pro loco, il Nuovo Piccolo Conservatorio, Fare Musica, Odè e Ali per Giocare: Sabato 15 Dicembre il suo arrivo sarà preceduto, alle ore 17.30, dalle «Letture sotto l’albero» per bambini di età 3-4 anni, poi alle ore 18.30, aprirà il suo «Ufficio postale» dove riceverà le letterine; alle ore 19.30 ci saranno le letture per bambini 5-6 anni.

Babbo Natale riceverà i bambini nel chiostro di Palazzo San Domenico ancheDomenica 16 Dicembre dalle ore 10.30 e dalle ore 18.



Info: 320.9041603