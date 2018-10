Sagra della 'Quartecedde' nel centro storico di Telrlizzi

La giornata dedicata ai defunti a Terlizzi si celebra con la «incalcinata», altrimenti nota come la «quartecèdde», la quarta parte del chilo di pane farcita con alici salate, ricotta forte e con l'aggiunta di pepe o peperoncino. Una specialità gastronomica che rievoca l'immagine del «pane dei morti» diffusa anche in altre realtà pugliesi. E così venerdì 2 novembre prossimo, a partire dalle ore 18, in largo Lago Dentro (nel centro storico di Telrlizzi), si terrà la sesta edizione della sagra ideata e organizzata dall'amministrazione Ninni Gemmato e dedicata a questo prodotto tipico terlizzese. Nel programma sono previste degustazioni, esibizioni musicali e un concerto all'aperto con un quartetto d'archi.



PROGRAMMA DELLA SAGRA

18.00 - Apertura della sagra con l'accensione del falò;

19.00 - Cenni storici sulla tradizione de «la quartecèdde» e degustazione presso stand enogastronomici;

19.30 - Esibizioni musicali di marce della tradizione locale eseguite dalla «Banda Millico»;

20.30 - Concerto del quartetto d'archi «Quattro Quarti».



La presentazione della serata è affidata a Emma Ceglie. La direzione artistica è del maestro Enzo Sforza.

