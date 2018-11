'Sagra del Tarallo' a Gravina in Puglia con mercatini, musica, gastronomia, spettacoli e villaggio di Babbo Natale

Nei giorni 07 e 08 Dicembre 2018, l’Ass.ne Obiettivo Giovani organizza per la prima volta la “SAGRA DEL TARALLO” prodotto tipico gravinese.

Per l'8 dicembre a Gravina non c'è solo la tradizione di preparare il presepe e addobbare l'albero di Natale, ma c'è anche la tradizione del fare il tarallo dell'Immacolata La ricetta del Tarallo dell’Immacolata Concezione è una ricetta che si è tramandata di generazione in generazione e, dopo diversi anni di oblio, ha riscoperto un certo “fascino e gusto”. Esso è composto da 800 grammi di farina di grano duro, 250 grammi di farina 00, 50 grammi di liquore all'anice, 1 cucchiaio di sale, 1 panetto di lievito di birra, semi di finocchietto (quanto basta). Impastate tutti gli ingredienti con acqua calda e fate lievitare la pasta per un'ora, tenendola ben coperta. Trascorso il tempo di lievitazione, formate dei taralli (ciambelle) di circa 300 grammi l'uno e infornateli a temperatura massima. Tenete presente che il tarallo di Gravina in Puglia è morbido, proprio come il pane. Con le dosi di questa ricetta si ottengono quattro taralli grandi.