55^ Sagra dell’Uva di Rutigliano, tradizioni, sapori, musica e aria di festa

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la “Sagra dell’Uva” di Rutigliano, giunta alla sua 55^ edizione, grazie all’impegno del Comitato Civico “Sagra dell’Uva di Rutigliano”, del suo Presidente, Michele Sibiliano, del Comune di Rutigliano e di tutti gli addetti ai lavori.

21 e 22 settembre a Rutigliano sarà l’uva la vera protagonista di tante iniziative con lo scopo di far scoprire e rivivere i profumi enogastronomici della nostra terra. Non mancheranno come sempre ospiti musicali.

21 SETTEMBRE // Bandabardò – start ore 21:30 // Via Dante – Rutigliano INGRESSO GRATUITO

22 SETTEMBRE // Max Gazzè – start ore 21:30 // Via Dante – Rutigliano INGRESSO GRATUITO

Bandabardò è il gruppo che si esibirà Sabato 21 Settembre a partire dalle 21.30// Via Dante - Rutigliano

"IL PIÙ SCATENATO, APPASSIONATO, ROBOANTE E COLORATO GRUPPO FOLK ITALIANO IN ATTIVITÀ"

Premio Riccio d’Argento per i Migliori Live d’Autore di #FattidiMusica

Hanno girato lo stivale durante il loro Summer Tour ed ora faranno tappa qui a Rutigliano e ci trascineranno con la loro energia pazzesca!

Ladies & gentleman Max Gazzè è il secondo artista confermato per la 55ª Sagra dell’Uva di Rutigliano!

In concerto Domenica 22 Settembre / ore 21.30 - Via Dante, Rutigliano!

L’ingresso è gratuito!