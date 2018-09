A Sammichele di Bari la Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino con tanti super ospiti

Sabato 29 settembre e Domenica 30 settembre 2018 torna a Sammichele di Bari (BA), in Piazza Vittorio Veneto, la Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino. L’evento, arrivato alla sua 52esima edizione, metterà in risalto ancora una volta il prodotto tipico del luogo, accompagnato dal bocconcino (mozzarelline prodotte con latte fresco intero vaccino, prodotto agroalimentare tipico di questa terra che difficilmente ha lo stesso sapore altrove, perché è il cuore bianco della Puglia) e da ricercatissimi vini pugliesi.

La Sagra della Zampina non ha una storia recente, bensì trova i suoi albori nel lontano 1966, quando il politico-poeta Dino Bianco ne promise l’istituzione in caso di vittoria alle elezioni. L’anno successivo, fu immediatamente creata e, da allora, ogni edizione chiama a raccolta gente da ogni parte d’Italia.

La zampina è una salsiccia arrotolata a spirale, fatta con ripieno di carne fresca mista tritata a cui si possono aggiungere altri ingredienti. Contraddistinta dal colore rosso, si prepara con primi tagli e ritagli di ovino, bovino e suino, assieme a formaggio pecorino, pomodoro, basilico, sale e pepe. Tipicamente, la forma a spirale è tenuta salda da lunghi stuzzicadenti. Non esiste una ricetta univoca, ma è diffusa una ‘regola’ culinaria: la zampina deve essere arrostita sulla brace, se vuole essere assaporata in tutta la sua bontà. E i contorni? Diversi, come verdure cotte e crude, latticini, ghiemmeriedde (involtini di fegato e interiora alla brace).

SUPER OSPITI ALLA SAGRA DELLA ZAMPINA

Come ogni anno, anche per questa edizione, la Sagra della Zampina accoglierà alcuni super ospiti. Sabato 29 settembre ci sarà il concerto di Dodi Battaglia (chitarrista dei Pooh), mentre il giorno dopo toccherà a Cristiano Malgioglio esibirsi. Due appuntamenti musicali molto importanti per una realtà rustica della Bassa Murgia nevralgica per la cultura enogastronomica pugliese, e non solo.