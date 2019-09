A Sammichele di Bari ritorna la 'Sagra della Zampina del Bocconcino e del Buon Vino' con concerti e degustazioni

Sammichele di Bari in Piazza Vittorio Veneto, sabato 28 settembre e Domenica 29 settembre 2019 torna puntuale La Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino. Protagonista ancora una volta il piatto forte, la zampina seguito dalle mozzarelle , i bocconcini, e da dell'ottimo vino pugliese.

Giunta alla sua 53a edizione, la Sagra si propone anche quest'anno di offrire al pubblico una variegata offerta gastronomica locale rappresentata da sua maestà la Zampina, "condita" di una serie di attività tra cui due big events in piazza Vittorio Veneto che vedranno sul palco due ospiti di rilievo:

Irene Grandi Ospite della sagra, in concerto a Sammichele per una festa in musica festeggiando i suoi venticinque anni.

Lo spettacolo nello spettacolo, solo a Sammichele di Bari...Domenica 29 settembre Praja on Tour in piazza Vittorio Veneto... divertimento allo stato puro...