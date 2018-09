A Grumo Appula la "Sagra della Zampina e del Caciocavallo" per Vicoli in Festa

In Piazza Binetti a Grumo Appula il 14 settembre 2018 ci sarà la "Sagra della Zampina e del Caciocavallo" per Vicoli in Festa.

L'evento organizzato dallo staff de "La BIRRA nel Pineto" si inserisce all'interno di un ambizioso progetto volto ad arricchire e valorizzare il piccolo centro storico del comune di Grumo Appula.



Il tutto si svolgerà nella magica atmosfera di Piazza Binetti dove tra un boccale di birra ed un panino con la zampina locale sarà possibile assaggiare il famoso formaggio Caciocavallo che farà da protagonista della serata insieme a tanta musica.

Appuntamento da non perdere!!



Programma musicale:



Ore 21.30 live show "UNA TRIBU' CHE BALLA" Jovanotti tribute band



Ore 23:00 "SILENT PARTY"



Dj's set:



Francesco Siciliano by Plus Events

Leon Schiraldi by @whatsapp

Massimiliano De Pasquale