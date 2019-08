Musica e buona birra: arriva il 'Beer Fest' a Gioia del Colle

Un evento "al sapore di luppolo" si terrá dal 30 agosto al 5 settembre al ristomusicpub "LA KANTINA" a Gioia del colle. Un oktober fest made in sud dove si potranno degustare i tipici piatti tedeschi (come Würstel, stinco di maiale con crauti..) ma anche cibi nostrani come panini,Pucce,pizze,panzerotti che con la birra si sposano sempre bene. Saranno infatti protagoniste dell'evento le migliori birre Gordon: finest red, gold, scotch ale, five e rècolte Waterloo.

Sono questi gli "ingredienti" del BEER FEST una mega festa all’insegna del gusto e del divertimento in stile bavarese, dove non mancheranno concerti dal vivo e spettacoli, con una programmazione live da non perdere:

30 agosto

Cillo il trampoliere

Zio Rufus (tribute band di Zucchero)

31 agosto

Partita Juve-Napoli al maxischermo ore 20.45

la signorina Demodè (spettacolo di teatro danza e clown)

1 settembre

Spettacolo di danza del ventre

Hard as a rock (tribute band Acdc)

2 settembre

Spettacolo di pole Dance

Walkman rock live (un viaggio tra i più bei pezzi rock)

3 settembre

Dely De Marzo fire show (spettacolo mangiafuoco)

I lauriulá (concerto di musica popolare)

4 settembre

Manu Circus (spettacolo circense)

Fuori tempo (Ligabue tribute band)

5 settembre

Zirkus tessuti (spettacolo di acrobatica aerea)

Sex spiking (concerto rock, punk, grunge e modern rock)

La KANTINA ha pensato anche all'intrattenimento dei più piccoli con un'area bimbi apposita, per permettere ai genitori di passare una serata spensierata all'insegna della birra e della buona musica: fondamentale è bere sempre responsabilmente, non solo per la sicurezza ma anche per non dimenticare i bambini lì.

Appuntamento al 31 agosto con la prima serata: partecipando ad una , non vorrete perdervi tutte le altre!



30 agosto / 5 settembre

LA KANTINA ristomusicpub

Via Federico II di Svevia 1741 Gioia del Colle

INGRESSO GRATUITO

Associazione Smile

Manuel Manfuso – 324.8679062

Associazionesmile2015@gmail.com