'Pasqualino Gourmet', ad Alberobello gastronomia, musica e tradizione

Gastronomia, musica, tradizione per valorizzare la storia del Pasqualino, il panino tipico di Alberobello. Non chiamatela sagra di paese perché sarà molto di più la I edizione del «Pasqualino Gourmet», appuntamento di spicco dell’agosto della Capitale dei Trulli.

Dal 9 al 12 agosto Largo Martellotta, a partire dalle 19.00, ospiterà la manifestazione che rientra nel cartellone «Trulli Viventi-Summer 2018», il programma di eventi realizzato dall’amministrazione comunale.

Il panino di Alberobello ha una storia di oltre 50 anni e presenta quattro ingredienti base: salame, formaggio a pasta filata, tonno e capperi. Nelle quattro serate di Largo Martellotta il Pasqualino sarà rivisitato in chiave Gourmet e la ricetta più apprezzata sarà premiata con il Premio «Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet 2018». Il concorso, realizzato in collaborazione con l’Istituto «Eccelsa» di Alberobello, ha in giuria: lo chef Pasquale Fatalino, presidente dell’associazione cuochi Trulli e Grotte, Michele Peragine, giornalista RAI, Vittorio Cavaliere, esperto enogastronomo, Piero Monarda, coordinatore delle attività didattiche per «Eccelsa», Domenico Laera, presidente dell’associazione Ristoratori di Alberobello e l’assessore Antonella Ivone.

Il programma è ricco di appuntamenti. Il 9 si parte con la Celebration Disco Band (band degli anni 70-80-90), il 10 si prosegue con Liga 2.0 – Illiria Rock – Ligabue Tribute Band. Sabato 11 sarà la volta di Claudio Guerrini, speaker e deejay di RDS, mentre domenica 12 si chiude con Tamburellisti di Torrepaduli (gruppo di musica Folk).