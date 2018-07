"Tazze, chigghere e tazze" lo spettacolo di cabaret con Nico Salatino e Gianni Ippolito a Rutigliano

Per «Estate a Rutigliano 2018», a cura dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, è in programma Domenica 29 Luglio, alle ore 21, in Piazza Colamussi, con ingresso libero, lo spettacolo di cabaret «Tazze, chigghere e tazze» con Gianni Ippolito e Nico Salatino.

Uno spettacolo in cui la musica diventa “satira della vita”, uno spettacolo in cui si prende in giro il quotidiano e si sdrammatizza su fatti e episodi della vita di tutti i giorni. La musica, unita alla parola e alla gag, si fa strumento di riflessione umoristica e diventa così satira pungente che aiuta il pubblico a riflettere sulle piccole e sulle grandi questioni del vivere. Le note, i suoni, le melodie e gli stacchi musicali diventano accenti sulle battute più importanti e regalano ritmo all’intero spettacolo.