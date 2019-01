Saldi al Puglia Outlet Village: aperture no stop fino al 13 gennaio

Il 2019 del Puglia Outlet Village parte alla grande. Da domani, 5 gennaio, sino a tutto il mese di febbraio, i saldi invernali saranno capaci di richiamare acquirenti da tutto il territorio, grazie a sconti sui prezzi outlet che toccano il 70 per cento.

Abbigliamento, accessori e “casa e lifestyle” sono le categorie merceologiche pronte a stupire, insieme ai servizi offerti dai ristoranti e bar del Village, sempre bravi a rendere ancor più piacevole l’esperienza di shopping nella Land of Fashion pugliese. A impreziosire ulteriormente l’outlet molfettese c’è la nuova boutique Luisa Spagnoli, dove i saldi renderanno ancora più interessante lo shopping di qualità di un brand italiano.



Inoltre, anche durante il periodo dei saldi, la giostra “Vintage Carousel” continuerà a deliziari gli ospiti della Land of Fashion, confermando Puglia Outlet Village come la “shopping destination” più importante della regione, grazie alla posizione strategica e facilmente raggiungibile sia dal nord, che dal sud della Puglia, oltre a rimanere un punto di riferimento certo per l’hinterland barese.



Aperture: sino al 13 gennaio, tutti i giorni dalle ore 10 alle 21.