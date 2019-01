'Salvimaio' a Teatro Palazzo di Bari con Andrea Scanzi

Cos’è questa “Terza Repubblica” di cui tanto si parla dopo il voto del 4 marzo? Esiste o è solo propaganda? Che diavolo sta succedendo in Italia? Di Maio e Salvini sono destinati a stare insieme a lungo? Che fine ha fatto la sinistra? Renzi si farà davvero il suo partitino alla Macron o infierirà fino in fondo su quel che resta del Pd?

Sono alcune delle domande che Andrea Scanzi si pone in questo nuovo Salvimaio, col consueto stile ironico e corrosivo, ideale seguito del fortunatissimo Renzusconi.



Sabato 2 marzo - ore 21:00

TEATRO PALAZZO

BARI - Corso Sidney Sonnino, 142



Info e prevendita biglietti: https://goo.gl/7oauT3





Se vuoi portare lo spettacolo “Salvimaio” nella tua città scrivi a spettacoli@ilfattoquotidiano.it