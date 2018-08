A Castellana Grotte musica, spettacolo, arte, cultura ed enogastronomia con la quinta edizione di San Leo Music Fest

Al via giovedì 23 agosto, la quinta edizione del San Leo Music Fest, il programma di eventi musicali organizzato da Comune di Castellana Grotte, Officina Musicale, Dionisio Beatrice creative designer e Antonello Minoia storie da raccontare, con il patrocinio di Regione Puglia – assessorato all’Industria Turistica e Culturale e di Città Metropolitana di Bari e con la collaborazione di Accademia Siena Jazz, Bed&Rec, Auand, Associazione musicale culturale Nino Rota, Casa Musicale Luisi e Associazione 1171 l’Origine.

Fino a domenica 26 agosto sarà largo San Leone Magno a Castellana Grotte (Ba) la sede del festival che, in questa edizione, punta ad unire musica, spettacolo, arte, cultura, promozione del territorio ed enogastronomia con tante iniziative collaterali.

Sul palco principale di San Leone Magno, per tutto il prossimo weekend, i concerti con Gianluca Petrella Trio 70’s (venerdì 24), Danilo Rea (sabato 25) e Siena Jazz Summer Excellence feat. Simone Graziano (domenica 26).

Tre sono anche le serate in largo Bari al San Leo Music Garden (sempre da venerdì 24 a domenica 26 agosto): allestimenti food e beverage a cura dell’associazione 1171 l’Origine con la partecipazione di Il Mulino di Cosimo Panettieri, Alchemico, Pierfabio Mastronardi Vignaiolo e Lieviteria dalle ore 20 e jam session dalle ore 23.

L’anteprima del festival, invece, si terrà in largo Bari giovedì 23 agosto con la presentazione del San Leo Music Fest edizione 2018 e con una cena all’aria aperta in compagnia di Papaceccio DJ e Paco Baldassarre al sax (info e prenotazioni per la cena 3275574777).

Sempre in largo Bari, inoltre, venerdì 24 presentazione dei progetti musicali di Paolo Farina (nuovo cd “Canzoni in Blues”, intervistato dal giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno Emanuele Caputo alla presenza dei chitarristi acustici Sebastiano Lillo e Mimmo de Carlo) e sabato 25 intervista al cantautore e polistrumentista Roberto Dell’Era, noto per essere il bassista degli Afterhours, band di primo piano nello scenario del rock alternativo italiano (evento curato dall’Associazione Musicale “Nino Rota” di Castellana Grotte in collaborazione con il San Leo Music Fest e condotto dall’esperto musicale Michele Campanella). Entrambi gli eventi avranno inizio alle ore 19,30.

Nel 2018, peraltro, il San Leo Music Fest integra anche una proposta culturale: prima dei concerti sul palco principale sarà possibile effettuare una visita guidataall’interno della Chiesa Matrice, alla scoperta delle statue di Aurelio Persio, a 500 anni dalla nascita dell’artista.

Anche quest'anno, infine, SLMF apre convintamente ai giovani grazie alla collaborazione con Accademia Siena Jazz attraverso la selezione dei talenti protagonisti del concerto Siena Jazz Summer Excellence e vincitori della borsa di studio Bed&Rec. La selezione è stata effettuata a fine luglio tra 110 ragazzi iscritti ai seminari estivi a Siena e ascoltati durante le lezioni e le esibizioni live. In totale 36 i gruppi ascoltati in 2 giorni di lavoro: i vincitori sono Paolo Petrecca, tromba, 23 anni di Campobasso, Claudio Suriano, chitarra, 27 anni di Andria, Davide Paulis, contrabbasso, 26 anni di Mantova e Simone Brilli, batteria, 23 anni di Firenze. Studieranno in Toscana con David Binney e completeranno il lavoro a Castellana con Simone Graziano.

Il San Leo Music Fest è realizzato con il contributo di Dico Castellana Grotte.

Inizio dei concerti in largo San Leone Magno, come sempre, previsto per le ore 21 (ingresso gratuito).

Maggiori informazioni sul sito www.officinamusicale.net, sulle pagine facebook Officina Musicale e San Leo Music Fest e sul profilo instagram officina.musicale.

SAN LEO MUSIC FEST

23-26 agosto 2018

Largo San Leone Magno

Castellana Grotte